Instan a fortalecer red de hospitales

Cd. de México.

Enrique López Cardiel, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud (SMAES), indicó que los pacientes graves con el nuevo coronavirus deben ser atendidos en hospitales equipados correctamente. "Escuché de un centro de convenciones, de un hospital inflable, éste que colocaron en el Estado de Hidalgo, ayer oí en las noticias que un Presidente Municipal (Puerto Vallarta) mandó a hacer ya 500 fosas en un cementerio.

Eso es mejor que pensar en un centro de convenciones. "Es más aterrizable la cantidad de fallecidos que hablar de un centro de convenciones, cuando no se tienen las expectativas claras de la cantidad de población que está en riesgo todavía", advirtió. López Cardiel consideró que urge generar un plan de carácter nacional para el uso de la infraestructura existente, federal y estatal, incluyendo la privada. "Esa sería una visión mucho más clara, no solamente invitar a que todos los gobiernos hagan sus ejercicios", reprochó el experto. El arquitecto ejemplificó que el Gobierno de Tlaxcala invirtió en un hospital inflable alrededor de 50 millones, según periódicos locales, cuando esos recursos se pudieron invertir en adecuaciones mínimas para optimizar el uso de otros centros existentes. Resaltó que la mejor solución es que México piense en su infraestructura actual, la fortalezca y ante las carencias se requiera a los hospitales de paga. "Toda esa inversión que potencialmente se requiera para adaptar este centro de convenciones, opcionalmente rentar un hospital privado. Después de verdad, cuando nos veamos saturados de pacientes infectados en categoría de graves, entonces sí, ya ir teniendo la alternativa B, no antes", enfatizó.

Además, opinó que optar por rehabilitar los hospitales viejos o en obra negra no es una alternativa viable, porque se necesitaría una doble inversión: en infraestructura y equipamiento, y los tiempos son apretados. Al respecto, la presidenta de la SMAES, Briseyda Reséndiz, mencionó que lo que se requiere ante esta pandemia es contar con personal y equipo especializado, y en caso de optar por "hospitales inflables", no descuidar este aspecto. "Planeada de una forma consciente de todos los servicios que se necesitan, o sea decir 'voy a tener 30 camas ¿qué me requieren esas 30 camas?' Es un ejercicio de planeación importante tanto en la infraestructura existente como en esa alternativa B", expuso. Reséndiz recordó que actualmente México enfrenta varios problemas de carencia de equipamiento, desabasto de insumos y saturación de hospitales, los cuales deben atenderse. La arquitecta señaló que especialistas de la SMAES trabajan en un proyecto que conjunta las recomendaciones de sus especialistas a la reconversión hospitalaria, esperando que sea tomada en cuenta por el Consejo General de Salubridad. Una de las medidas que destacó es que la reconversión hospitalaria no deje sin espacios a los pacientes con otros padecimientos, al advertir que ello sería atentar contra los derechos humanos.