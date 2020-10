Instalan módulo del INE

Valle Hermoso, Tam.- Un modulo de atención del Instituto Nacional Electoral, se instaló en el Centro Cultural Valle Hermoso, en donde se estarán tramitando, renovando y entregando credenciales para votar.

Roberto Vega, ingeniero encargado del modulo, dijo que desde que inició la pandemia, en el mes de marzo, se cerraron las oficinas para evitar una propagación del virus desde esa oficina ubicada en la calle Tamaulipas entre primera y segunda de la zona centro.

Cómo el lugar era muy pequeño, en esta ocasión y desde el pasado viernes, se instalaron en el Centro Cultural "Valle Hermoso", en donde permanecerán hasta el mes de diciembre según se comentó.

El responsable, dijo que están entregando 60 fichas a quienes llegan desde muy temprana hora y se respetan los números, es decir, 60 tramites por día en horario normal de oficina.

Aclaró también, que por el momento, no se pueden realizar citas a través de las plataformas digitales, pues hasta ayer no se había actualizado la dirección del Centro Cultural, pero no se descartó que en los siguientes días pudiera llevarse a cabo dicho procedimiento.