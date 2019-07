Insisten policías federales en negociar indemnización

Cd. de México.- Policías federales informaron que en la mesa de negociación se indicó que el tabulador para conocer los sueldos que el Gobierno federal ofrece para la Guardia Nacional y otras dependencias aún no está concluido.

Los agentes piden ahora que el único punto negociado sea la indemnización.

"No se acordado nada, aún no hay nada, no hemos aceptado nada. Cuando les pedimos la indemnización ellos argumentan que no nos están despidiendo, entonces hasta aquí vemos, no hay nada", dijo un elemento que participó en la negociación.

Para los federales se establece en la ley que la indemnización está contemplada en estos casos.

"No vamos a aceptar nada, no queremos otra plaza, queremos indemnización ya", gritaron en el Centro del Mando de Iztapalapa.

La mesa está integrada por comandantes de Divisiones y unos diez federales representantes.

"No cumplen con nada, ni con el tabulador que prometieron", dijo un uniformado.

En medio de las negociaciones, los agentes se quejaron de que los mandos ofrecen trabajo pero sólo de año y medio.

"Nos están ofreciendo trabajo, sí, en Migración o en la Fiscalía, pero en año y medio que se desaparezca la Policía Federal ya nos vamos a entender con Migración o la Fiscalía, y si se exige una Licenciatura entonces nos van a correr", dijo un federal inconforme que participa en las negociaciones.

Ante este escenario los federales alzaron la voz para que sean indemnizados.

"Se va a pelear la indemnización y la baja de la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), ya no queremos ser parte de la Guardia Nacional, no queremos ya sus ofrecimientos, queremos que nos indemnicen", añadió un federal.

En tanto, agentes que esperan los resultados de la mesa pidieron que el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, salga a informar sobre los avances.

Los inconformes anunciaron que este sábado, mientras duren las mesas de diálogo, no habrá movilizaciones como bloqueos viales o protestas.