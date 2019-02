Insiste en eliminar el programa DACA. Procuraduría no quita el dedo del renglón

McAllen, Tx.- Insiste la Procuraduría General del Estado, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, que sea declarado inconstitucional el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, DACA, de la pasada administración de Obama y detener al gobierno federal de expedir o renovar cualquier permiso relacionado con el mismo en el futuro.

Con el argumento de que DACA otorgó presencia legal y autorización de trabajo a casi 1 millón extranjeros presentes ilegalmente en la unión americana, sin autorización del Congreso. En agosto pasado, un tribunal de distrito llegó a la conclusión de que DACA es ilegal, y confirmó que Texas cuenta con probabilidades de ganar su demanda para terminar el programa. Pero la corte no llego a emitir una orden preliminar para que lo detuviera.

"Nuestra demanda es sobre el estado de derecho, no sobre la sabiduría de cualquier política de inmigración en particular," dijo el Procurador General Paxton. "DACA es tan legalmente errónea como lo era el programa de Acción Diferida para Padres Americanos, DAPA, que fue detenido después de que Texas lideró un desafío legal de varios estados en su contra, y que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. En agosto pasado, la corte reconoció que el Congreso tiene la autoridad exclusiva de establecer políticas legislativas que controlan la inmigración, y el presidente no es libre de hacer caso omiso a las leyes debidamente promulgadas. Le estamos pidiendo a la corte declarar a DACA inconstitucional", enfatizó el procurador de Texas, Ken Paxton.

En 2017, el Presidente Trump acordó eliminar gradualmente a DACA, para el cinco de marzo de 2018, esto luego que el Procurador General Paxton lideró una coalición que le pidió hacerlo, o en su defecto un desafío judicial sería presentado. Tras haberse emitido varios fallos de cortes que bloquearon al Departamento de Seguridad Nacional para eliminar DACA, la administración de Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos asumir el caso. Estos casos siguen pendientes ante la misma.