Insiste AMLO vender el avión presidencial

Ciudad de México

Ciudad de México

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la venta del avión presidencial porque su operación y mantenimiento suponen gastos que pueden ahorrarse.

En conferencia de prensa, el tabasqueño indicó que si bien es un tema que su gabinete aún no ha estudiado, sigue firme la decisión de vender la aeronave por la cual el presidente Enrique Peña Nieto pagó alrededor de 3 mil millones de pesos.

Luego aseguró: "No me voy a subir a ese avión porque no voy a ofender al pueblo de México".

La declaración fue precedida por una ola de aplausos de ciudadanos que esperaban afuera de la casa de transición para ser atendidos por el futuro presidente de la República.

Además del avión presidencial –un Boeing Dreamliner 787-8– que ofrecería a los presidentes, primeros ministros, jefes de Estado y empresarios, López Obrador pretende vender otras aeronaves que se adquirieron en la actual administración, pero no quiso ahondar en el asunto.

"Ya no quiero seguir hablando del tema porque amor y paz, pero lo vamos a ver en su momento, lo va a ver la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)", precisó.

Hoy, el avión presidencial "José María Morelos y Pavón" presentó una falla técnica, causa por la cual el presidente Peña Nieto debió trasladarse en una nave alterna (la aeronave TP02, llamada "Presidente Juárez") para asistir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realiza en Puerto Vallarta, Jalisco.

Este lunes, especialistas indicaron que la venta del avión presidencial es un mal negocio porque su precio ha caído y sugieren conservarlo los 15 años del contrato de arrendamiento.

"Si es negocio o no es negocio eso no (importa). Imagínense si vamos a estar pagando por mantener estos aviones. Y si se venden, pues se ahorra el gasto de operaciones y mantenimiento.

"Voy a hablar con presidentes, si es necesario, con primeros ministros y jefes de Estado, ¿qué tal si les importa el avión presidencial y otras aeronaves? Además, lleva un plus porque el que se quede con ese avión ya es parte de la historia", indicó López Obrador al respecto.