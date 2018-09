Insiste AMLO en consulta para decidir aeropuerto

Ciudad de México

Para la construcción de un nuevo aeropuerto se escucharán todas las opiniones y se consultará a la ciudadanía para tomar una decisión, reiteró el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

"La consulta se va a llevar a cabo a finales del mes de octubre, porque todavía se va a informar más y más, y vienen los foros y en todos los programa de radio, de televisión, en los periódicos, se van a dar espacios, tiempos para el debate y esto va a ayudar mucho a que todos estemos informados y que todos podamos decidir sobre este tema", indicó en conferencia de prensa.

Reconoció que la reciente opinión de los ingenieros es muy importante, pero "vamos a escuchar a todos, vamos a escuchar la opinión de las organizaciones; los empresarios también, las organizaciones sociales y al final, después de que se tengan todas estas opiniones y que haya consulta se va decidir".

De esta manera, reiteró que "vamos a recibir otros puntos de vista y va a haber un debate en todo este tiempo, varias mesas de análisis, de reflexión, de información sobre el tema del aeropuerto y al final van a ser los ciudadanos los que van a decidir en una consulta, ese es el compromiso que tenemos".

En este sentido, convocó a los medios de comunicación para continuar con su labor de informar sobre ese tema e insistió en que se tenga confianza en la consulta que se realizará, porque "nosotros no mentimos, no simulamos, no somos iguales, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política".