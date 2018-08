Inodoro obtiene premio por excelencia en su diseño

Cd. de México.

Este reconocimiento es otorgado por el Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design en conjunto con el Centro Europeo de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos.



El sistema ActiClean es un inodoro que se limpia con sólo presionar un botón.



Combina la potencia de la revolucionaria tecnología de descarga VorMax, que ofrece un enjuague más limpio con un sistema de autolimpieza totalmente integrado.



Good Design es uno de los programas de diseño más antiguos y prestigiosos.



Cada año, The Chicago Athenaeum presenta los Good Design Awards por los diseños industriales, gráficos y de productos más innovadores y vanguardistas producidos en todo el mundo.



Uno de los factores principales para la selección de los premios se basa en que un producto pueda enriquecer la vida de la sociedad o de las personas a través de su diseño.