´Innecesaria la violencia´

´No era necesaria la violencia, nosotros no íbamos a correr y no íbamos a hacer nada porque estábamos con niños", denunció Alejandra Gutiérrez, migrante venezolana que perdió a uno de sus cuatro hijos durante el operativo que realizaron la madrugada de este domingo el Instituto Nacional de Migración ( INM ) y la Guardia Nacional (GN) para desmantelar la cuarta caravana que salió el sábado de Tapachula .

Relató que, junto con su familia, se separó de la caravana durante el operativo y se resguardaron para evitar los golpes y entregarse de forma voluntaria, pero una agente migratoria —de cabello amarillo y gorda, describió—, tiró al piso a su hija de 13 años, que llevaba al niño más chico.

"Yo tenía a mis dos niñas agarradas, la de cinco y la de tres años, y a mí me agarraron [los de migración] por una mano y me hicieron que la soltara. Les gritaba que me dejaran agarrar a mi niña y no me dejaron", narra entre el llanto y desesperación de no saber qué pasó con su hija.

La familia se entregó para volver a Tapachula y buscar a la pequeña Alexi, pero hasta ayer por la tarde no la habían localizado.

Su caso no fue el único. El llanto de los niños y los gritos de las madres fueron constantes.

Eran las 5:30 de la mañana y los integrantes de la cuarta caravana migrante, que pasaron la noche bajo el techo de la cancha de basquetbol de Huixtla, se preparaban para continuar su camino hacia el norte cuando fueron sorpren didos por unos 300 elementos del INM y la GN.

Los antimotines hicieron vallas con sus escudos y rodearon a los migrantes, entre hombres, mujeres con niños o embarazadas. Ninguno escapó de los jalones, empujones y golpes.

En medio del caos, unos 300 migrantes huyeron hacia el río Huixtla, las vías del ferrocarril y la zona montañosa, hasta donde fueron perseguidos. Al menos 200 migrantes fueron detenidos y varias familias se entregaron.

Una hora después, unos 300 migrantes lograron reagruparse y se enfrentaron con piedras y palos con agentes migratorios y la Guardia Nacional, tres de estos últimos resultaron heridos.

Cuando se retiraron las fuerzas federales, unos 60 extranjeros se refugiaron en la iglesia San Francisco de Asís, donde el párroco Heyman Vázquez Medina les ofreció alimento.

TRATO INHUMANO

Piden detener esta ´cacería´

- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo un llamado global a "detener la cacería" emprendida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) contra migrantes en la frontera sur.

- En un comunicado suscrito por los subcomandantes Moisés y Galeano, el EZLN expuso que en días recientes han sido testigos del "trato inhumano" que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir "de la trampa, muda e invisible, en la que se encuentran" en Tapachula.

- Agregó que las promesas de sancionar los excesos son mentiras.