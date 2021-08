Injustos para pagar en la Universidad de Justicia

Cabe recordar que durante 2019 se venía registrando un retraso de hasta 120 días en el pago de facturas por la prestación de servicios a diferentes dependencias pertenecientes a la estructura del Gobierno del Estado, dichos adeudos se han ido solventando a lo largo del 2020 y 2021, sin embargo, entes como la Universidad de Seguridad y Justicia aún presentan adeudos a hoteles locales.

"Ya tenemos mucho tiempo que realmente no hay eventos de Gobierno, no hay cuentas por cobrar, no hay eventos, ya lo que nos debían en su mayoría – en mi caso ya no me deben – pero sí hay unos hoteles que están todavía batallando con algunas cuentas... algunos hoteles pequeños les prestaron servicio y están todavía con adeudos, sí me han venido a pedir el apoyo para ayudarlos a que se apresuren a realizar el pago porque están pasando por tiempos muy difíciles".

Carcur Castañeda recordó que el 2020 y 2021 han sido muy complicados para el sector hotelero – como muchos sectores más – debido a la pandemia de la COVID-19, e indicó que adeudos como el de la USJT pueden llegar a desbalancear las finanzas de una empresa local, "no hemos recibido ningún apoyo, salvo lo que en algún momento fueron préstamos a las PYMES y hubo facilidad de que nos pudieran prestar dinero, pero al fin y al cabo, pedimos el dinero y lo vamos a tener que pagar y con intereses, no es una reducción o un apoyo".