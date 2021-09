Inician la ampliación del intercambio vial

La inversión en esta infraestructura incluirá mejoras a 7.8 millas de carreteras en las ciudades de McAllen, Pharr y San Juan en el condado de Hidalgo y, una vez finalizada, reducirá el tiempo de viaje y mejorará la movilidad, la seguridad y las operaciones de tráfico.

"El intercambio de Pharr es una arteria importante en el Valle del Río Grande. Conecta las ciudades de Pharr, McAllen y Edinburg y dirige el tráfico hacia el norte hacia San Antonio, hacia el oeste hacia Laredo y hacia el este hacia Brownsville", dijo Juan "Chuy" Hinojosa.

Este proyecto de infraestructura es solo uno de los muchos proyectos futuros que la Organización de Planificación Metropolitana del Valle del Río Grande pretende llevar a la comunidad.

El Proyecto de intercambio de Pharr prevé la reconstrucción completa del intercambio de US 83 / US 281 para incluir conectores directos de dos carriles en las cuatro direcciones.

Los carriles de uso general de la US 83 se reconstruirán y / o ampliarán de seis a ocho carriles de uso general sin peaje, cuatro en cada dirección, desde 2nd Street hasta el intercambio US 83 / US 281, mientras que las mejoras operativas incluyen la reconfiguración del carril principal rampas en la US 83 desde 2nd Street hasta FM 2557 (S. Stewart Road) y mejoras en los accesos y salidas hacia y desde, indicó el senador estatal.

La finalización programada de la reconstrucción del intercambio de Pharr es diciembre de 2023.

RECURSOS

303 Millones de dólares serán invertidos en la ambiciosa obra.

7.8 Millas de carretera serán rehabilitadas.