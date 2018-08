Inician clases a la intemperie

Río Bravo

Iniciaron las clases con el pie izquierdo en la escuela secundaria técnica número 92 doctor Rodolfo Torre Cantú, Luego de que 2 grupos de primer año iniciarán a la intemperie ante el incumplimiento dei ITIFE al no terminar igual número de salones al 100 por ciento. Madres y padres de familia mostraron su molestia de que sus hijos hayan comenzado las clases al aire libre, dado a que las 2 aulas no han sido terminadas en lo que es el inicio de clases, y se encuentren en un 85 por ciento siendo en promedio 90 estudiantes los afectados. Expresaron que la idea desde su edificación hace más de 4 meses es que empezarán las clases en los 2 salones, sin embargo ven con tristeza que no es así, máxime que se menciona sin confirmar que la obra ya fue liquidada al contratista.