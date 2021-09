Inicia proceso de entrega-recepción

Río Bravo, Tam.- "No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla", reza el refrán, y aplica también para el cambio de administración en los municipios, en donde la ley en la materia, marca la fecha en que debe iniciar la transición.

Acorde al ordenamiento legal, es a partir del 1 de septiembre, cuando las administración saliente y la entrante, deben ponerse en contacto para intercambiar información de los estados financieros, inventarios, plantillas de trabajadores y asuntos que vayan a trascender de una administración a la otra.