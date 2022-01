Inicia el ultramaratonista Joel Rodríguez ciclo de competencias

Todavía no se termina el primer mes del 2022 y el ultramaratonista Joel Rodríguez Mojica ya inicio oficialmente su calendario de competencias, haciéndolo de gran manera al obtener el segundo lugar de la carrera de montaña " Running the Rose", que se llevó a cabo en Tyler, Texas.

"La verdad si me siento con un buen sabor de boca, a pesar de que yo sé que iba con mentalidad de ganar la competencia, pero por mi parte deje todo para poder llegar a la meta y ahora me toco estar en el segundo lugar solamente me queda seguir trabajando para estar dentro de los primeros lugares que al final de cuenta esa es la idea", comentó el atleta que se encontraba descansando tras finalizar su participación.

Para encarar esta primera carrera del año su plan de entrenamiento fue acudir en el mes de diciembre a las montañas de Galeana, Nuevo León, ya que las condiciones de terreno y clima se asimilaban a las que enfrentó este fin de semana en Texas.

"La verdad si lo sufrí es algo que me afectó porque no estoy acostumbrado a correr a esas temperaturas y la verdad es algo horrible no se lo deseo a nadie, pero al final a todos los corredores nos afectó por igual pero obviamente el cuerpo es diferente y a otros reacciona de manera distinta", dio a conocer lo que presenció.

Para el atleta tamaulipeco, que lleva más de 15 años corriendo, tiene muy claro sus objetivos del presente año y uno de ellos es clasificarse al Campeonato Mundial de 50 kilómetros, además de continuar participando en la modalidad de duatlón, está última disciplina debutó el año pasado donde obtuvo estar arriba del podio.