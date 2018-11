Inicia diálogo permanente con ITM

viviana.cervantes@elmanana.com

Héctor Silva, director del albergue "Senda de Vida" que atiende a migrantes mexicanos y centroamericanos repatriados de Estados Unidos, informó que ya comenzaron las reuniones permanentes con el delegado del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Reynosa, Ricardo Calderón Macias en torno a generar operativos para la atención de migrantes centroamericanos que participan en la caravana rumbo a Estados Unidos. "Nosotros no tenemos capacidad para recibir de golpe a cerca de 7 mil migrantes que se avecinan, aún no sabemos que cantidad llegue a pasar por esta ciudad pero creemos que será menor, debido a que no tenemos capacidad para recibirlos".

Recordó que en su albergue se puede brindar alimento, hospedaje y atención a 500 personas, cantidad que incrementaría a 630 con la ayuda del otro albergue "Nuestra Señora de Guadalupe" que también recibe migrantes.

Entre los acuerdos se coincidió en que estos grupos deben llegar a otras instalaciones como el Parque Cultural, el Polideportivo, el Gimnasio de la UAT u otras casas. "Nosotros tenemos que entender que ellos vienen huyendo de una crisis, en algunos casos traen familias, ellos buscan mejorar su calidad de vida, como seres humanos los vamos a apoyar pero también necesitamos que las autoridades nos apoyen".