Inicia Cuba a vacunar niños

Sentada sobre las piernas de su mamá, Lucía, de dos años, veía las ilustraciones de su libro mientras a su alrededor varios pequeños seguían asombrados el despliegue de médicos con batas blancas y enfermeras con termómetros. En una sala contigua Danielito, de la misma edad, lloriqueaba mientras lo inyectaban, al tiempo que un payaso iba y venía intentando distraerlos.

Cuba inició el jueves una campaña masiva de vacunación en niños de dos a 10 años con sus propios antígenos contra el nuevo coronavirus, convirtiéndose en una de las primeras naciones en inmunizar a menores tan pequeños.

"Nuestro país no arriesgaría ni un mínimo (con infantes) si no fuera una vacuna segura que estuviera comprobado que tiene gran eficacia al introducirla en los niños", dijo a The Associated Press Aurolis Otaño, directora del Policlínico Universitario Vedado, adonde se instaló un salón para las inmunizaciones.

Orteaga indicó que la circulación de la variante Delta produjo un incremento de los contagios afectando a los más jóvenes, por lo que la comunidad científica "decidió primero llevar la vacuna a un ensayo clínico" y "se decidió aprobarla en edades pediátricas".

El Policlínico esperaba vacunar unos 300 menores de entre dos y cinco años. Los mayores de cinco y hasta 10 recibirían la primera dosis en sus escuelas.

"A mí me saltó mucho la duda y me dio preocupación al comienzo, realmente, pero me informé", dijo a AP Denisse González, mamá de Lucía, que cubierta por un tapabocas rodeado de sus rizos miraba el cuento mientras esperaba una hora, el tiempo que debían estar en observación los menores tras ser vacunados.

ANTE TODO LA SALUD

"Ante todo está la salud de nuestros hijos, que es lo principal y es un riesgo (el contagio) porque los niños pequeños andan siempre jugando, por el piso", agregó González, una ingeniera de 36 años. "Hasta ahora la medicina cubana ha dado resultado, confío en que esta vacuna va a ser buena".

Centro de Inmunología

Además de las Soberanas, producida por el Instituto Finay, Cuba desarrolló otra vacuna nacional z Abdala- creada por el Centro de Inmunología Genética y Biotecnología.

En junio, los reguladores chinos aprobaron el uso de las vacunas Sinovac y Sinopharm para niños de 3 a 17 años pero todavía no se realizó la aplicación.

Los niños se han librado en gran medida de lo peor de la pandemia y muestran síntomas menos graves cuando contraen el virus.

Según la directiva el año pasado se notificaron más de 1,5 millones de casos de positivos entre menores

En los primeros nueve meses de este año ascendieron a 1,9 millones.

UN DATO

Según el Ministerio de Salud de la isla hasta la víspera se han registrado en la isla 776.125 casos positivos de los cuales fallecieron 6.601

Una enfermera consuela a un niño después de que le inyectara una dosis de la vacuna Soberana-02.

Una enfermera saluda a una niña cuando llega con su madre para recibir una dosis de la vacuna Soberana-02.