Inicia arribo de la tortuga Lora

Madero, Tam.- Continúa la temporada de desove de la tortuga Lora, y autoridades de Protección Civil hacen un llamado a los paseantes de playa Miramar para que se sumen a las acciones relacionadas con el cuidado y la preservación de la especie.

Personal de PC y del Campo Tortuguero realizan recorridos permanentes por las 15 torres salvavidas para vigilar la arribazón de tortugas. Algunas de las indicaciones para los visitantes que se encuentren en el área de palapas son: no tocar a la especie, evitar alumbrarlos con lámparas o el flash de las cámaras fotográficas, no pararse enfrente de las tortugas y no tirar envases de plástico u otro tipo de desechos.