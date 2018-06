Inglaterra golea a Panamá y la elimina del Mundial de Rusia 2018

Nizhny Novgorod, Rusia.

Panamá juega su primer mundial y el "Bolillo" Gómez habría dicho varias veces que, en un buen día, su equipo podía complicar a los rivales, pero que no debía extrañar si su equipo era goleado.



El domingo, en Nizhny Nóvgorod, los panameños lucieron por momentos como un equipo amateur, con grandes imprecisiones en un par de situaciones favorables, perdiendo las marcas en las pelotas aéreas, demorando los pases y cometiendo infracciones flagrantes delante del árbitro.



El defensor John Stones abrió el marcador de cabeza a los 8 minutos y volvió a anotar por la misma vía a los 40'; Harry Kane pasó a Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku al tope de la tabla de goleadores con su tercero, cuarto y quinto tantos, incluidos dos de penal, a los 20' y 45' y otro fortuito a los 62'. Jesse Lingard convirtió el restante con un gran tiro desde fuera del área a los 36'.



Felipe Baloy, que acababa de entrar al terreno de juego, marcó el tanto del honor panameño a los 78'.



A pesar de la abultada victoria, Inglaterra mostró lagunas defensivas, sobre todo en los primeros minutos, que Panamá no supo aprovechar. Con el marcador todavía en blanco, los canaleros sorprendieron a los ingleses con un contragolpe y Aníbal Godoy tiró a cualquier lado desde una posición inmejorable. Román Torres también pateó afuera desde cerca en el complemento.



Cuando Inglaterra se asentó en el terreno, no obstante, se sucedieron los ataques y Panamá sufrió para rechazar las pelotas aéreas.



Cada jugada con pelota detenida dio lugar a escenas de lucha libre en el área panameña, en la que los defensores se aferraban a sus rivales. Dos de esas acciones fueron castigadas con penales, por faltas de Fidel Escobar y Aníbal Godoy, que Kane convirtió con remates idénticos, altos, a la derecha del arquero.



Inglaterra llegó también jugando y el gol de Lingard fue producto de una bonita combinación con Raheem Sterling.



Los ingleses jugaron a media máquina en el complemento, pero de todos modos marcaron otro gol, cuando Ruben Loftus-Cheek pateó desde afuera del área, el balón rebotó en Kane y descolocó al arquero Jaime Penedo.



Kane sacó un tanto de diferencia a Cristiano y Lukakuen la tabla de artilleros. Ambos tienen cuatro.



Baloy, uno de los históricos de la Selección y su capitán, anotó tirándose hacia adelante para desviar un tiro libre hacia las mallas.



Después de derrotar a Panamá y Túnez, ingleses y belgas se toparán el jueves para dirimir cuál de los dos queda primero en el Grupo G. El vencedor de esa zona se medirá en Octavos con el segundo del Grupo H, mientras que el segundo jugará con el primero del mismo grupo.



El Grupo H lo forman Colombia, Senegal, Polonia y Japón.