Infructuosa campaña regia contra Miramar

Madero, Tam.- Pese a la dura campaña de desprestigio que lanzó el Gobierno de Nuevo León para que sus habitantes no viajaran a la zona sur de Tamaulipas, esto no funcionó; "se les cayó el circo", dijo el alcalde maderense Adrián Oseguera Kernion.

"No se salieron con la suya los de Nuevo León queriendo espantar al turista que no viniera a la zona conurbada porque estaba muy inseguro", citó.

Dijo que platicó con los turistas no sólo de Nuevo León, sino de otras regiones de México en la Playa de Miramar; "la verdad había mucha seguridad, se fueron muy contentos (los turistas) no le van a hacer caso a la guerra sucia, el Estado de Nuevo León lo hacía para ahuyentar el turista pero no les salió... Los turistas aquí en la playa y la verdad estaban muy contentos".

Explica que la mayoría de los turistas regiomontanos llevan entre 4 y 5 años haciendo lo mismo; "la gente ya no les cree, la verdad no se salieron con la suya y también le vamos a seguir promocionando a Ciudad Madero y les vamos a decir que la zona conurbada es la segunda zona más tranquila del País después de Mérida para contrarrestar todos esos ataques que hacen los estados para ahuyentar el turismo", advirtió.

"Lo hacen para retener al turista; yo estudié en Nuevo León en los años noventas... Hacía lo mismo, todo el turismo se iba a Ciudad Madero, a la Isla del Padre, se quedaba solo Nuevo León".

Menciona Oseguera Kernion que el Gobierno de Nuevo León, obviamente es el que organiza el desprestigio eso, "pero no se salieron con la suya, nosotros vamos a seguir contrarrestando".





Derrama de 255 MDP

Por Erik Huerta

Madero, Tam.- El alcalde maderense informó que a este domingo se reportó el ingreso global de poco más de un millón 890 personas a Playa Miramar, dejando una derrama económica de 255 millones de pesos durante la Semana Mayor.

Destacó que la ocupación hotelera es del 100 por ciento; el ingreso de más de 208 mil vehículos y 730 charters a Playa Miramar, además de una afluencia de 20 mil 394 personas en el parque Bicentenario.

En este sentido, indicó que a través de un estudio realizado por la Dirección de Turismo, se estableció que el 38 por ciento de los visitantes fueron originarios de Nuevo León, un 26 por ciento de Tamaulipas, un 10 por ciento de San Luis Potosí, siendo el resto de la Ciudad de México, Veracruz, Coahuila, Puebla, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Texas y países Latinoamericanos.

Se determinó también con la aplicación de 2 mil encuestas, que más del 40 por ciento de los turistas arribaron por primera vez a la urbe petrolera.

Con la colaboración de las distintas direcciones del Ayuntamiento en materia de atención al turista se logró la rápida localización de 374 menores y 5 adultos mayores extraviados, así como la recolección de más de 45 toneladas de basura de manera diaria.