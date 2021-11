Informales al orden: Canaco

"No tenemos que crear un reglamento nuevo, solo se quiere poner orden, tenemos documentos desde hace 23 años donde se dice cómo regular al comercio en Reynosa, incluso hace aproximadamente seis años se reforzó con otros donde dice que no se puede tener puestos informales en los alrededores de mercados, ahorita vemos que no se cumple que los ambulante están en todos lados".

En el 2019 se generaron operativos de retiro en la zona centro, explicando a los informales que su presencia debía limitarse a calles paralelas, pero tras unos meses de aplicación constante, la guardia disminuyó y en la actualidad, puestos de comida, bebidas, ropa, zapatos, novedades, tecnología, postres, entre otros existen sin respetar reglas.

"Tenemos ese problema del comercio informal, la gente no se quiere mover e incluso ahora que está lo de la obra del nuevo museo han complicado las maniobras porque los puestos solo se hicieron a un lado, creemos que es diferente tener una nueva visión donde todos pongamos de nuestra parte".

El comercio formal ha reconocido pérdidas y afectaciones económicas por la presencia de los ambulantes.