Informa Lowe's cierre definitivo en México

Monterrey, N.L.- En la sucursal de Lowe's en Garza Sada los clientes encontraron las puertas cerradas y una carta en la que Lowe's informaba de su cierre permanente en México.

El martes en la noche Lowe's cerró en México sus puertas al público para siempre.

Sin embargo, los empleados que laboraron el martes se fueron a sus casas sin saber que ése había sido su último día.

Fue hasta ayer, al presentarse a trabajar por la mañana, cuando les informaron que las 13 sucursales en México -7 de ellas en el área metropolitana de Monterrey- ya no abrirían más, y liquidaron a la mayoría.

Desde noviembre del 2018, su corporativo en Estados Unidos informó que saldría de México y de Canadá, por tener bajo rendimiento.

Previamente había cerrado su cadena de 90 tiendas Ochad Supply en Estados Unidos, especializada en jardinería, y estaba liquidando 20 tiendas Lowe's en la propia Unión Americana, de unas 2 mil.

Ayer, fuentes internas de la empresa en México contaron que los directivos les habían dicho que estaban negociando su venta y que próximamente cambiaría de razón social. Lo cual no sucedió.

Algunos gerentes dijeron ayer a los empleados que les tocó liquidar que la cadena no logró que otra empresa comprara su operación en el País.

"Desgraciadamente hicieron muy mal las cosas, no planearon, hicieron un cierre que nosotros ni sabíamos, apenas en la noche (del martes) nos hablaron que estuviéramos a las 8 de la mañana (de ayer miércoles), pues teníamos entendido que se había vendido la compañía a otra empresa.

"(Pero) entonces... no, no se vendió, ya no se hizo la venta", reveló un gerente a un cliente que acudió a hacer un cambio de un equipo de soldadura en la sucursal de Garza Sada.

Otro empleado reveló que Lowe's pedía 500 millones de dólares por toda su operación en México -con las tiendas operando, no sólo los terrenos e instalaciones-, pero al parecer ninguna cadena de las interesadas quiso pagar ese monto.

Entre ellas enumeró a The Home Depot, incluso a Walmart y otras extranjeras, así como Sodimac, de la chilena Falabella que en alianza con Soriana abrió en el 2018 su primera tienda en el País.

Lowe's llegó al País en el 2010 con la apertura de dos tiendas en Monterrey.

Uno de los gerentes de la sucursal de Garza Sada le dijo a un cliente que sólo las cabezas de áreas estarían unos tres meses más para pendientes como entrega de mercancía, pagos y devoluciones a proveedores.