Infiltran a políticos en Auditoría local

Cd. de México.

Según documentos a los que tuvo acceso REFORMA, quien más plazas ha conseguido para integrantes de su grupo político, es la ex delegada de Magdalena Contreras, Leticia Quezada, quien ha colocado a 16 allegados en la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero B. En tanto que el ex Presidente de la Cámara Alta, Martí Batres, ha colocado a cinco personas, entre ellas su esposa, Daniela Cordero Arenas, quien es Coordinadora de Vinculación Institucional y está adscrita a la oficina del Auditor Superior David Vega Vera. En la mayoría de casos los recomendados no cumplen con el perfil requerido para los puestos ni forman parte del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera.

En la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero B, que le corresponde auditar a las Alcaldías y órganos desconcentrados, se han enquistado, de acuerdo con fuentes consultadas, 16 personas vinculadas a Quezada, entre ellas Francisco Medina Padilla, quien es ubicado como su pareja. Medina Padilla es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, tiene un sueldo mensual neto de 67 mil 625 pesos e ingresó el 16 de enero de 2019 al órgano fiscalizador sin tener experiencia alguna en la realización de auditorías o de control interno. En el caso de la esposa de Batres, Daniela Cordero Arenas, ingresó a la ASCDMX en 2015 a desempeñarse como Jefa de Unidad Departamental; en 2018 fue nombrada asesora del Auditor y este año es Coordinadora de Vinculación. Según los registros que la ASCDMX subió a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2018 Cordero Arenas tenía una Licenciatura en Derecho, pero para este 2019, en el rubro de grado máximo de estudios de la funcionaria aparece "ninguno" y en la descripción de la carrera genérica fueron colocadas tres equis. A diferencia de la mayoría de los funcionarios, el currículum de Cordero Arenas no está consultable públicamente, en la liga que debería abrir el documento aparece la leyenda "En proceso de actualización", sin embargo está así desde hace más de un año.

También vinculado a Batres está Faustino Soto Ramos, ex delegado de Xochimilco, quien se desempeña como Coordinador en la Dirección General de Auditoría Especializada A. Una allegada más es la cuñada de éste, María Margarita Islas Ávalos, quien es subdirectora en la misma área. Otros que también han utilizado su influencia para colocar familiares en la ASCDMX son los diputados locales Guadalupe Aguilar Solanche, cuya hermana, Rocío, es la Directora de la Unidad de Transparencia; así como Miguel Ángel Macedo Escartín, cuyo hermano, Gerardo, es subdirector de Auditoría.