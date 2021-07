INE no ha instalado casillas suficientes para consulta popular: AMLO

Sin decir su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular de mañana domingo para decidir si se juzga a expresidentes, y pese a la veda electoral, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar. Tras supervisar los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el titular del Ejecutivo federal acusó al Instituto de buscar que no se sepa nada de la consulta que mañana se realizará por primera vez en México.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.