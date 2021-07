Indispensable volver a clases: AMLO

"Y yo voy a dar este debate y no importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país", sentenció.

En la conferencia matutina, el mandatario hizo un llamado a la sociedad para que todos ayuden con las labores de limpieza de los planteles para preparar el regreso a las aulas.

"Todos significa la participación de madres, de padres de familia, de maestros, maestras, de autoridades municipales, de gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como gobierno federal. Todos a ayudar", señaló el titular del Ejecutivo federal y remató:

"Porque hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales".

A pregunta sobre la petición de algunos sectores en el sentido de que los niños deben ser vacunados contra el covid-19, el presidente López Obrador respondió:

"Vamos a suponer, como dicen los abogados: ´aceptando sin conceder´, de que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños y México, con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas", señaló.

ENCUESTA PUBLICADA

Luego, hizo mención a una encuesta publicada en redes sociales donde la mayoría se manifestó en contra del regreso a clases presenciales y reprochó cuestionando: "¿Qué es eso?"

Enseguida, afirmó que sus adversarios ya van a empezar a hacer campaña en contra de esta disposición del gobierno federal, argumentando que "se montan en cualquier asunto siempre y cuando sea para llevarnos la contraria".

Es una labor fundamental

"Ya van a empezar a decir ´¡qué barbaridad!, ¡cómo van a regresar, si las escuelas están abandonadas!´ Pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas. Pues vamos todos a limpiarlas, todos, y que los gobiernos municipales destinen recursos, y gobiernos estatales, y lo va a hacer el gobierno federal, ¿por qué?, porque se trata de una labor fundamental, es la educación", reprochó el mandatario y soltó:

"¿Entonces qué?, ¿vamos a estar hablando de la importancia de la educación sólo en el discurso, puro rollo, de manera demagógica y no vamos a actuar de manera consecuente?", cuestionó.

Finalmente, anunció que la próxima semana, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez presentará un informe sobre la educación en pequeñas comunidades como parte del proceso de regreso a clases.