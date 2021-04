En julio pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo reveló que había dos denuncias en contra de Romero Deschamps por presunto "desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito"

Noticia Relacionada Indagan depósitos por 309 mdp a Deschamps

"Encontramos empresas fachada y factureras, en la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares, encontramos también transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de empresas", dijo en ese entonces el funcionario federal.

Ahora, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador reveló que las denuncias en contra del senador priista son por haber recibido depósitos bancarios por un monto de 309 millones de pesos.

El mandatario recordó que Romero Deschamps decidió jubilarse luego de que la Presidencia tuvo conocimiento de que el exlíder petrolero había solicitado vacaciones pagadas hasta el 2024.

"Era inaceptable el que se le pagarán cuatro años de vacaciones. Se le sugirió a Romero que se jubilara en Pemex porque no sabíamos, yo no sabía de que andaba de vacaciones hasta 2024, eso no lo sabía y me pareció independientemente de lo laboral, me pareció una inmoralidad", expresó Obrador

Luego, dijo que serán las autoridades ministeriales y los jueces, quienes determinen la responsabilidad del senador priista ante la investigación de la UIF sobre el origen de los depósitos millonarios.

-------------