Indaga UIF a 50 empresas por Estafa

Cd. de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a 50 empresas involucradas en la trama de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, conocida como Estafa Maestra.

Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún no se procede al congelamiento de ninguna cuenta.



-¿Sólo se indaga a Rosario Robles en la red de la Estafa Maestra?, se le preguntó en entrevista en Palacio Nacional.



"No, evidentemente hay una red de servidores públicos y empresas relacionadas, no puedo dar datos", dijo.



-¿Al menos un número?, se le insistió.



"Estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso", respondió.



"De momento no (hay cuentas congeladas), pero estamos ya analizado toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia".



Nieto minimizó el reclamo de Robles de que se violó el debido proceso tras darse a conocer que fue citada a declarar para ser imputada en el caso.



El funcionario dijo que la ley no ampara la secrecía cuando se trata de casos de corrupción.



"Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, ha señalado que el derecho al honor, a la vida privada de los servidores públicos, es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción", consideró.



"Hay que recordar que la propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser del conocimiento público".