Incumplen establecimientos norma contra incendios

"Estamos revisando a diarios de diez a doce establecimientos", indicó el jefe de Inspectores de PC municipal y Bomberos, Said Salum Fares, "la mayoría sí obedece, hay muchos que les faltan algunas cosas, pero sí hemos tenido buena respuesta de parte de la gente; estamos revisando las campanas que no estén con exceso de grasa, que tengan extintores, señalética, que tengan pintadas las tuberías de gas color amarillo".

Recordó que la semana pasada se registraron dos conatos de incendio en este tipo de establecimientos, en ese sentido, señaló que el Departamento de Inspectores cuenta con diez elementos los cuales llevan a cabo la visita diaria de doce locales y puestos en vía pública con venta de alimentos preparados para consumo en el lugar, o bien para llevar, de los cuales entre 5 y 6 cuentan con alguna observación.

"Sí hay sanciones, si no cumplen hay sanción, hasta ahorita no ha habido motivo de sanción, siempre cumplen no hemos tenido nunca un motivo para cerrar", apuntó Salum Fares, "hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta por parte de los verificadores porque hemos podido cubrir gran parte de la ciudad, pero siempre es bueno sumar".

El funcionario municipal apuntó que la acumulación de grasa u hollín en las campanas purificadoras de las cocinas representa el principal riesgo de incendio, por lo que se le solicita a los encargados de los restaurantes mantengan libres dichos elementos de suciedad, "y los extintores los renueven periódicamente ya que a veces están caducados".