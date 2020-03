Incrementa problema de basura en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Durante las últimas semanas se incrementó el problema de recolección de basura por la disminución en el número de camiones recolectores por lo cual, el Ayuntamiento de Victoria considera la posibilidad de prestar el servicio a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) en un esquema que no represente un costo adicional para los ciudadanos.

"Sí tenemos camiones que de repente su estado no es el óptimo y tenemos de repente un camión, dos camiones, tres camiones que de repente no salen a recorrido, pero se retrasan un día, no más que eso cualquier ruta que tenemos", dijo el alcalde Xicoténcatl González Uresti, "son rutas específicas que no pasan más de 24 horas en que se resuelva".

Al inicio de la administración se contaba con 31 camiones recolectores de los cuales sólo 22 prestan el servicio actualmente, son 64 rutas urbanas y semiurbanas las que recorren el municipio y que recogen un aproximado de 220 toneladas de basura que son concentradas en el Relleno Sanitario. En este sentido, el alcalde victorense recordó que actualmente está en análisis una modificación al Reglamento de Limpieza Pública para poder en regla al basurero municipal.

Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Ciudad Victoria.