Incómoda a familias marcha Orgullo Gay

, Tam.- Arriban a la plaza Lic. Benito Juárez lapara celebrar la primera marcha del Orgullo Gay en, al momento algunas familias se incomodaron y se retiraron del lugar, la celebración siguió su curso.

Al respecto el ingeniero David Espejel Flores, pastor de la primera Iglesia Cuadrangular Dios es Amor y miembro de la Alianza de Pastores de Río Bravo, expresó:

"Si algo no nos agrada vamos apartar a nuestros hijos de las instituciones, de los lugares públicos, de las plazas, de todas aquellas cosas que van contrarias a la familia, contrarias a la verdad y a la naturaleza del ser humano, Dios hizo a un hombre y una mujer para que así hubiera existencia y se pudieran prolongar los días de esta existencia, pues de otra manera no habría humanidad, yo creo que todo esto que hacen estas personas, va en contra de la humanidad, estas personas para mi, son personas que necesitan a Cristo en su corazón", dijo.

Agregó:

"La marcha LGBTI que se llevó a cabo en nuestra ciudad, es una expresión pública de los cambios que en estos últimos tiempos se están presentando ante la sociedad, yo lo veo en el punto de vista bíblico y la palabra nos enseña que el amor de muchos se va a enfriar, estas personas están enfriados en el amor que tienen para con Dios. Como ciudadanos tienen esa libertad para manifestarse, cualquiera que sea su pensamiento, su credo, pero el pueblo de Dios debe establecer los límites que hay para ello, la ciudadanía en general, también tiene derecho para manifestarse, para aceptar o rechazar todos estos tipos de manifestaciones", continuó...

"Algunas de estas personas acuden a una iglesia que se dice de puertas abiertas, definitivamente estas personas no hablan del amor de Dios, no son Cristianos, la palabra de Dios es bien clara, dice que las personas con las características que ellos presentan no heredarán el reino de los cielos, tanto en el antiguo testamento como en el nuevo, hay evidencia de que Dios destruye y aborrece ese tipo de conductas", aclaró.

Asimismo añadió:

"Dios no se equivoca jamás, nunca se ha equivocado, ni se equivocará. No se que biblia lean ellos, pero esto lo podemos leer en en la primera epístola a los corintios, 6:9-10, donde Pablo dice: ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te engañes; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios", citó y concluyó.