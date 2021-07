Spears, quien no canta frente al público desde fines de 2018 y está bajo una tutela ordenada por la corte, hizo la declaración en un video que compartió en su perfil de Instagram, donde además respondió diferentes preguntas que, según dijo, le habían hecho sus seguidores.

Britney Spears dice que no tiene idea si alguna vez volverá a hacer presentaciones en vivo.

"¿Estoy lista para regresar al escenario? ¿Volveré a subir al escenario?","No tengo idea. Me estoy divirtiendo en este momento, estoy en una transición en mi vida y me estoy divirtiendo", dijo en video.

Noticia Relacionada Incierto futuro musical

Sus comentarios llegan tras repetidas súplicas de fans para que demuestre que está bien, en medio de crecientes teorías conspirativas de que la retienen contra su voluntad y de que está enviando mensajes crípticos.