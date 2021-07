Inaugura AMLO el nuevo Salón de la Fama del Beisbol, en Monterrey

Con un recorrido por el nuevo Salón de la Fama se inauguró oficialmente el "Nicho de los Inmortales".

Tras los discursos del dueño Alfredo Harp Helú, y del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y luego de entonar las notas del Himno Nacional Mexicano arrancó el recorrido oficial por la obra que construyó el arquitecto Daniel López Salgado.



"Hoy comienza un nuevo sueño para el beisbol mexicano, una obra hecha con todo mi amor por México, un país campeón, tenemos todo para lograr todos los trofeos, sólo falta decisión y compromiso y que comencemos a actuar como se juega el beisbol, en equipo", expresó Harp Helú.



"Es un jonrón con casa llena que brilla de día y de noche".



El recorrido incluyó todas las salas del recinto que están adornadas con artículos, recuerdos y sobre todo la inmortalidad de los grandes peloteros nacionales e internacionales.



Previo al paseo por el salón de los altos mandatarios, en los dictados destacó la ovación que se llevó Harp Helú, a quien el Presidente de la República agradeció su amor y pasión por el beisbol, el deporte favorito de López Obrador.



"Muchas gracias, Alfredo, por tu apoyo. No sólo te dedicas a la actividad empresarial, también tienes dimensión social, cívica sino además esta afición, este amor por el beisbol", dijo el mandatario.



La inauguración destacó por la presencia de leyendas del beisbol mexicano y otras personalidades de la política y los deportes.



Fernando "El Toro" Valenzuela, quien llegó acompañado de su familia, fue de los más solicitados por los presentes para la foto del recuerdo.



Mientras el ex campeón con Dodgers en 1981 se tomaba selfies, varios peloteritos de la Liga Pequeña Linda Vista bateaban en las jaulas ubicadas en el área.



Ex beisbolistas de la pelota mexicana como Arturo González, Daniel Fernández, Derek Bryant y Felipe "Clipper" Montemayor, participaron en la ceremonia como invitados.



El Salón de la Fama será abierto al público en general a partir de este jueves, con un costo simbólico. Los horarios de visita serán de martes a domingo, en horario de 10:00 a 19:00 horas.