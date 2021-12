Impulsarán contratación de personas con discapacidad

"Ya hemos platicado con los empresarios, por lo menos en Reynosa, a ese respecto, pero también en la ley tenemos que hacer muchas modificaciones para presionar más para que esto pase, una de las iniciativas que les presentamos a los compañeros fue en ese sentido, vino del compañero Cárdenas, el tema de fortalecer o incentivar a empresas para que contraten a personas con discapacidad", mencionó el diputado local por el Distrito 04 de Reynosa, Marco Antonio Gallegos Galván, "hay compañeros que están capacitados, que tienen una capacitación importante para realizar un trabajo y no son contratados".

Cd. Victoria, Tam.- El Congreso de Tamaulipas impulsará reformas que fomenten la contratación de personas con discapacidad luego de que la Ley Federal del Trabajo, la cual exige que al menos el tres por ciento de su plantilla laboral sea integrada por este grupo, no está siendo cumplida en la entidad evidenciando su discriminación y marginación.

Asimismo, se llevará a cabo un censo para determinar el número exacto de la población que se encuentra en condición de discapacidad, su localización, su ocupación y si es que cuentan con estudios profesionales que les permitan integrarse al sector económicamente activo, pero que por su condición están siendo ignorados por parte de la iniciativa privada, o entes de gobierno.

"En campaña propuse la reducción del Impuesto sobre Nómina a las empresas que contraten personas con discapacidad, es uno de los impuestos estatales con lo que podríamos ayudar a las empresas a incentivar, estamos trabajando en esa iniciativa para formarla, el tema que tiene que ver con recursos en esta época es complicado, pero es importante también que se incentive para que más personas se contraten".

Recordó que en el caso de ciudades como Reynosa y Matamoros ya se cuenta con líneas de producción dentro de las maquiladoras, sin embargo, no se cumple la regla del tres por ciento de personas con discapacidad contratadas y laborando, "por ejemplo en Reynosa hay más de cien mil empleados de maquiladora, no se cumple con el porcentaje, no hay cuatro mil personas con discapacidad trabajando"; la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables tuvo un encuentro este martes con representantes de organizaciones de todo el estado en donde fueron escuchadas y atendidas propuestas en torno a este tipo de iniciativas.