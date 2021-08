Impulsará alianzas en el nivel federal

Los resultados están ahí y yo estoy siempre listo y preparado, si el partido así lo decidiere estaré siempre a la orden y puesto para encabezar este reto". Gerardo Peña Flores, presidente de la Jucopo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gerardo Peña Flores, dijo que como diputado federal buscará construir alianzas con otras fuerzas de oposición en la Cámara de Diputados, una vez que tome posesión el primero de septiembre, para abordar temas como Justicia Presupuestaria, Defensa de los intereses del Campo Tamaulipeco y Energías Renovables.

"Hace mucha congruencia, mucho sentido y en el próximo Congreso federal, la siguiente Legislatura LXV, ya existe esa alianza estratégica porque hay temas de columna vertebral por decirlo así donde hay muchas coincidencias, y me parece que hoy en día el que exista ese verdadero contrapeso en lo federal es fundamental para que se tomen las mejores decisiones para bien de las y los mexicanos", afirmó.

El diputado federal panista por la vía de representación proporcional mencionó que esta alianza servirá como antesala del proceso electoral del próximo año para la sucesión del Poder Ejecutivo estatal, esto en cuanto a la posible alianza de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

En este sentido, dijo estar dispuesto a representar dicha coalición de partidos en la elección del cinco de junio del 2022.

"Yo he sido afortunadamente mencionado entre los posibles precandidatos a la gubernatura por Acción Nacional, yo me siento muy halagado, los resultados están ahí y yo estoy siempre listo y preparado, si el partido así lo decidiere estaré siempre a la orden y puesto para encabezar este reto sabedor de que soy una persona que me he preparado intensamente y que los resultados están ahí", afirmó.

Por otro lado, adelantó que a finales de agosto se realizará otro período extraordinario para desahogar el rezago legislativo luego de que este jueves fueron despachados alrededor de 100 dictámenes, entre los que se encuentran 42 cuentas públicas del ejercicio 2019 del Gobierno del Estado, del Congreso local, del Supremo Tribunal de Justicia, y organismos autónomos.