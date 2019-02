Impulsan inversión mexicana en Hong Kong

Cd. de México.

Invertir en Hong Kong es sencillo pues no requiere muchos trámites burocráticos y es posible montar una empresa en un día, afirmó Jimmy Chiang, director general adjunto de Invest Hong Kong (Invest HK).

"Es muy fácil hacer negocios en Hong Kong. Abrir una compañía en Hong Kong se tarda un día; se necesitan tres partes para hacer una compañía: un director, tus accionistas y un secretario de la compañía. Además, esas personas pueden ser la misma (excepto el secretario)", explicó Chiang en entrevista con medios en el seminario sobre Hong Kong como centro de operaciones de México para Asia Pacífico.



El directivo destacó que tampoco se requiere un capital mínimo para comenzar las inversiones.



"Recuerden estos cuatro unos que se necesitan: un dólar (de Hong Kong), un accionista, un director y un día", resaltó el representante de Invest Hong Kong.



Entre Hong Kong y México existe un Tratado de doble no tributación, es decir, sólo se cobran impuestos a la salida o a la entrada de mercancías, pero no en ambos procesos, detalló Víctor Aguilar, consultor principal de Invest HK en México.



De acuerdo con el Heritage Foundation de Estados Unidos, Hong Kong está rankeada como la economía más libre del mundo en los últimos 25 años, resaltó Chiang.



Asismo, en Hong Kong hay 7.4 millones de habitantes (400 son mexicanos, incluyendo el personal del consulado), pero al año llegan 65 millones de turistas, por ello se requieren más empresas instaladas allá para poder dar todos los servicios que se demandan.



En Hong Kong existen 35 empresas mexicanas ya establecidas, de las cuales, alrededor del 50 por ciento, son servicios (como oficinas de compra o certificaciones) y transporte, informó Aguilar.



No obstante, hay siete empresas que se encuentran en proceso para operar en esa región, en sectores como transporte, ropa deportiva y servicios profesionales, según Aguilar.



Invest Hong Kong es la agencia gubernamental que promueve inversiones del mundo en Hong Kong (región administrativa especial de China) y esde hace cuatro años tienen una oficina de representación ubicada en Ciudad de México, desde la cual también coordinan Centroamérica.



Actualmente existen 107 empresas originarias de esa región en México, como Johnson Electric, comentó Jason Martínez, director general adjunto para Asia de la Secretaría de Economía.



Entre los principales sectores en los que se invierte en México son transporte, minería, construcción, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y dónde se han concentrado las inversiones es Veracruz, Baja California, Guanajuato y la Ciudad de México, agregó Martínez.