Impugnarán la elección de aspirantes morenistas

´´Muchos miembros me han dicho que les consta, pusieron candidatos arreglados´´. Marcelo Mendoza, aspirante morenista.

Al considerar que hubo irregularidades en el proceso de selección interna de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional como diputados locales, el proceso será impugnado.

Marcelo Olan Mendoza quien aspiraba a una representación por el séptimo distrito advirtió que la decisión que se tomó en esta ciudad fronteriza tiene como finalidad favorecer a un partido de oposición.

Él será el encargado de presentar en las próximas horas el recurso de inconformidad.

"No estoy haciendo esto porque esté molesto o porque no quedé, sino porque realmente hay personas que no tienen capacidad, yo he recibido llamadas de muchos miembros que me han dicho que les consta, pusieron candidatos arreglados".

La intención es que vuelvan a realizarse las votaciones o que se someta a una consulta ciudadana para dar certeza a quienes fueron elegidos o rechazados.

En su lugar quedó una mujer para cumplir con las reglas de paridad de género, en su defensa argumentó que el partido no dio a conocer esta regla ni los lineamientos.

"Yo fui un precandidato sin saber que solo ocupe un lugar porque estaba planeado para ser ocupado por una mujer, todo se hizo con los ojos cerrados, se hizo con dolo, eso nos molesta, el estatuto dice que 7 días antes debe realizarse la publicación y no fue así". El proceso de selección interna se realizó en días pasados.