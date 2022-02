Imprimen en billete un orgullo ajolotero

"Ellos se pusieron a trabajar en el billete y ya el año pasado en octubre, que se hizo el lanzamiento, nos invitaron y, en ese momento, es cuando públicamente muestran el billete y ahí nos percatamos que habían elegido a 'Gorda'", detalló. A raíz del lanzamiento, la fama de "La Gorda" se ha incrementado. Cada día llegan más visitantes para conocerla. La bióloga aseguró que no basta con que el billete exalte al anfibio originario de los canales de Xochimilco. También se requiere que cree consciencia sobre el riesgo de desaparición que enfrenta. "La gente llega aquí y saben que no son mascotas, no son animales sencillos de tratar, toda la situación que está pasando por la contaminación, y se tienen que ir con un mensaje de 'yo qué puedo hacer', resaltó.