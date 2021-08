Imposible pagar a Messi sólo con venta de playeras

Según reveló Toni Roca, experto en derecho deportivo y director del Sports Law Institute , al diario español AS, los clubes no pueden pagar un fichaje sólo con la venta de jerseys ya que reciben menos del 10 por ciento por cada camiseta.

"Los ingresos de la venta de las camisetas van directamente a las marcas que lo gestionan y no a los clubes, en este caso el beneficiado es Nike y no el PSG. En la sociedad se ha instaurado que las grandes estrellas de futbol son capaces de amortizar sus fichajes en tan sólo una semana, e incluso en un día, pero nada más lejos de la realidad, los clubes, o no perciben absolutamente nada de la venta de sus equipaciones con estos traspasos o solo perciben una cantidad (un 10 por ciento aproximadamente) cuando el volumen de ventas es muy elevado", explicó a AS.

El PSG sólo recibe el 7 por ciento por cada playera y necesitaría vender unas 15 millones de playeras para pagar la inversión de 120 millones de euros por Messi, y eso que llegó gratis al haber terminado contrato con el Barcelona.