Impiden a los tránsitos infraccionar a vehículos con las placas de UCD

Tampico, Tam.- Los agentes de Tránsito en los municipios de Tamaulipas no pueden y no deben infraccionar a los propietarios de vehículos amparados por la Unión Campesina Democrática (UCD), pues estarían incurriendo en un delito si no han cometido alguna infracción que lo amerite.

Magdalena Pedraza Guerrero, coordinadora estatal de la organización campesina, dijo que se han dado casos en que los agentes viales intentan infraccionar e incluso retener vehículos que portan placas de la UCD, lo que consideró es infligir la ley, pues esos vehículos se encuentran amparados.

Refirió que salvo que hayan cometido alguna falta al reglamento de Tránsito, los vehículos pueden circular libremente por las ciudades y carreteras, a excepción de los recintos fiscales.

"Si ellos no cometen ninguna falta, pues no hay ninguna cuestión de que a ellos se les pudiera molestar, lo que sí hay que cuidar mucho, es en los recintos fiscales, que no pueden estar o circular en ellos", refirió.

Precisó que en el estado están empadronados 35 mil vehículos en la organización y todos ellos están en espera de ser nacionalizados, procedimiento que señaló, está por darse en Tamaulipas.

Dijo que con la ley de viabilidad, estos vehículos se pueden asegurar, lo que da más garantías a su estancia en el país, "estamos buscando la manera de que se esté avanzando para que tengan libre circulación y pudiese buscar firmar algún decreto, pero estamos en pláticas con las diferentes dependencias. Con el cambio de gobierno están viendo como transitar con ello, pues hay muchas cosas que se están viendo y el asunto de los vehículos es un tema que está en la mesa".