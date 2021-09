Impiden a 4 haitianos comprar boletos para viajar a Monterrey

La noche del miércoles cuatro ciudadanos haitianos fueron impedidos para comprar boletos de autobús para su traslado a la ciudad de Monterrey, y de ahí al estado de Coahuila, en su largo camino hacia los Estados Unidos; en este sentido el gerente de la Central de Autobuses, José Refugio Calderón Vergara, aclaró que por ley las líneas de autotransporte foráneo se encuentran impedidas para prestar el servicio a cualquier extranjero en condición de ilegal.

"No pueden viajar en transporte si no traen sus documentos en regla, cualquier extranjero no porque sean haitianos, cualquier extranjero debe tener sus documentos como su pasaporte, su – Residencia Temporal – FM3, o su constancia de refugiado; hemos tenido un acercamiento directo a través de la CANAPAT, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, con las autoridades tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación".