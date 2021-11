Impide ley reabrir cuentas públicas

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el auditor superior Jorge Espino Ascanio recibió diversos señalamientos por parte de diputados de Morena y el PRI, por presuntas irregularidades en las cuentas públicas en Victoria y Río Bravo de los ejercicios 2019 y 2020.

Pero el auditor advirtió a los legisladores que la Constitución le prohibe reabrir cuentas públicas ya aprobadas por el Congreso local. "La propia Constitución en el artículo 79 fracción primera no contempla, yo no puedo hacer una acción contraria a la Constitución, no está dentro de mis facultades ni atribuciones", reiteró.