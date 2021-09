Impedidos migrantes para usar transporte

"No pueden viajar en transporte si no traen sus documentos en regla, cualquier extranjero no porque sean haitianos, cualquier extranjero debe tener sus documentos como su pasaporte, su – Residencia Temporal – FM3, o su constancia de refugiado; hemos tenido un acercamiento directo a través de la CANAPAT, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, con las autoridades tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación".

Los cuatro migrantes hicieron escala en esta capital donde intentaron comprar boletos con destino a la capital neoleonesa, sin embargo, y al no contar con documentación que acredite su estancia legal en el país fueron rechazados en la taquilla y posteriormente elementos del instituto Nacional de Migración hicieron acto de presencia para verificar la situación legal de los caribeños; estos fueron puestos en libertad por lo que transcurrido algunos momentos se retiraron del lugar.

"Estamos esperando el documento del acuerdo que se tuvo ayer – miércoles – para poder mostrárselo al público en general y en la taquilla para hacer estrictamente qué documento sí y qué documento no, que nos acredite a los extranjeros a poder realizar sus viajes o poderse trasladar dentro del territorio mexicano", destacó Calderón Vergara, "ha sido una migración muy grande, afortunadamente en Ciudad Victoria es un caso aislado, no tenemos tanto esa problemática".

Tras el sismo del catorce de agosto en el país caribeño surgió la noticia de que los EEUU ampliaría su programa de Estatus de Protección Temporal – TPS por sus siglas en inglés –, en especial para dar asilo a los ciudadanos haitianos, sin embargo, la mayoría de los migrantes provienen de países de centro y Sudamérica en donde se encontraban residiendo desde hace varios años, "y no es cierto, fue una noticia falsa que trajo toda esta situación en la cual hemos sido rebasados y tenemos que actuar en consecuencia".