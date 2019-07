Igual en récord Lil Nas X de Mariah y "Despacito" en Billboard

Lil Nas X llevó su caballo a la vieja carretera del pueblo y lo montó hasta alcanzar el primer puesto de las listas de Billboard por 16 semanas, empatando el récord de Mariah Carey y Luis Fonsi.

"Old Town Road" pasó su 16ta semana en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, igualando el éxito alcanzado por Carey y Boyz II Men con "One Sweet Day" entre 1995 y 1996, y por Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber con el remix de "Despacito" en 2017.

Ninguna canción ha encabezado por más de 16 semanas lista Hot 100, que contempla todo tipo de música, en sus 61 años de historia.

"Old Town Road", una canción de música country y rap, era originalmente en solitario, pero Lil Nas X, de 20 años, invitó a Billy Ray Cyrus a grabarla y alcanzó el éxito, principalmente por el streaming del audio.

Lil Nas X espera romper otro récord en Billboard la próxima semana. El lunes publicó un video en redes sociales con Calarmardo de "Bob Esponja" pidiendo "por favor escuchen por streaming 'Old Town Road'".

"Yo en el internet toda esta semana tratando de romper el récord de Billboard", escribió en el pie del video.

El tema inicialmente despertó algo de controversia en marzo cuando Billboard la retiró de sus listas country porque no le parecía lo suficientemente country (el puesto más alto que consiguió en esas listas fue el 19). Pero lejos de afectarla, el drama sólo sirvió para impulsar su popularidad.

"Esta canción ha servido para unir, no para separar", dijo Cyrus en un comunicado el lunes. "Le doy gracias a Dios por darme el regalo de ser parte de una canción tan especial. Es un momento único en el tiempo en el que la gente de todo el mundo y de todo tipo tiene más cosas en común que lo que los separa. Es un momento que todos hemos compartido y estoy agradecido por ello".

"Old Town Road" forma parte de del EP debut de Lil Nas X "7", que alcanzó el 2do puesto de la lista 200 de álbumes de Billboard este mes. El EP también incluye los éxitos del Top 40 "Panini" y "Rodeo", este último con Cardi B.

"Old Town Road" también lleva 16 semanas en la cima de las listas de R&B, hip hop y rap. La canción tiene varias versiones incluyendo remixes con Diplo, Young Thug y Mason Ramsey. Billboard cuenta la canción original y sus remixes como una al calcular su posición en las listas de popularidad, lo que ya ayudado a "Old Town Road" a mantenerse en la cima.

Varias canciones han debutado en el segundo puesto de la lista Hot 100, sin lograr destronar a "Old Town Road". Entre ellas dos de Taylor Swift ("You Need to Calm Down" y ''ME!"), "I Don't Care" de Ed Sheeran y Bieber, y dos canciones de Shawn Mendes ("If I Can't Have You" y ''Señorita" con Camila Cabello).

"Look What You Made Me Do" de Swift impidió que "Despacito" llegara a la semana 17 en el primer lugar de la lista Hot 100 cuando el éxito pop saltó del puesto 77 al primero en 2017. "Because You Loved Me" de Celine Dion terminó el reinado de Carey y Boyz II Men en 1996.