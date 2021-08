Ida destruye hito del jazz donde trabajó un joven Armstrong

El negocio abrió en el centro de la ciudad en 1913 y tenía una residencia arriba donde el difunto ídolo del jazz solía comer. La familia, que le proporcionó a Armstrong un "segundo hogar", le prestó dinero para que comprara su primera corneta.

"Louis dijo que fueron los Karnofsky los que le inculcaron el amor por el canto", dijo el historiador de jazz y fotoperiodista retirado John McCusker, según WWL-TV.

Morris Karnofsky, el hijo de la familia y amigo de la infancia de Armstrong, abrió la primera tienda de discos de jazz de la ciudad en esa misma calle, de acuerdo con el servicio de parques. Armstrong visitaría Morris Music cuando regresara a Nueva Orleans después de mudarse.

Algunos otros sitios que fueron parte integral de la historia temprana del jazz en la ciudad también estaban situados en la calle South Rampart.

En 2019, una empresa de bienes raíces especializada en la preservación histórica estaba bajo contrato para restaurar una parte de la cuadra que incluía la tienda de los Karnofsky, reportó The Times Picayune / The New Orleans Advocate. El director ejecutivo de la empresa planteó la idea de reutilizar el edificio como discoteca o salón de jazz.

Pero cuando amaneció el lunes por la mañana, todo lo que quedaba era un montón de ladrillos y otros restos del sitio histórico.