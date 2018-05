Hugh Grant dice adiós a las comedias románticas

A Hugh Grant se le acabaron las risas y las rosas. El intérprete inglés de 57 años tiene clara su condición y lo que esto supone: se encuentra "más viejo y más feo", dice de sí mismo, y por tanto ha llegado la hora de cerrar etapa con esas comedias románticas que le encumbraron en los años 90 y los 2000.

El actor presenta estos días ante los medios británicos su nueva serie, una producción de tres capítulos de la BBC que se podrá ver en Amazon. En A Very English Scandal se retrata el escándalo sexual del diputado liberal Jeremy Thorpe, que vivió un romance con el modelo Norman Scott en los años 60 y 70 que acabó con la muerte de éste. Thorpe pasó por un largo juicio que ocupa la trama central de esta serie que le ha dado a Grant su mayor papel en la televisión, por la que no pasaba desde hace dos décadas.

Así, en una entrevista con Radio Times le preguntaron al ganador del Globo de Oro (por Cuatro bodas y un funeral en 1995) sobre si volvería a las comedias románticas que le llevaron a la cumbre de su carrera. "Ese pájaro ya voló", fue su escueta respuesta. "Siempre he intentado escoger la opción que me parecía más más entretenida. Y volverse más viejo y más feo han hecho que los papeles sean, digamos, más variados".

La pequeña pantalla ha dejado de ser tan pequeña y se ha convertido en el sitio en el que estar y Grant reconoce que hace unos años "solía haber un gran esnobismo con la tele" que, asegura, se ha ido perdiendo. Eso no significa que no vuelva a hacer cine; de hecho, la televisión no le resulta tan atractivo tanto: "Soy uno de esos señores clásicos que echan de menos el celuloide, las grandes pantallas, el cine como espectáculo", se lamenta, y asegura que le da "un poco de pena que todo acabe en Netflix, es un poco ´bleh´. Solo es tele. Echo de menos el romanticismo del cine".

Lo que está claro es que su faceta como actor es hoy día menos importante para él que la que está viviendo como activista y hombre centrado en su familia. El pasado mes de marzo tuvo a su quinto hijo (y todos tienen menos de seis años), el tercero con su actual pareja. Ha pisado el acelerador vital en un momento en el que ha elegido, quizá con más mimo o quizá con menos prisa, papeles más escogidos que le han reportado buenas críticas, como el de Florence Foster Jenkins (por el que optó al Globo de Oro en 2016) o el de villano de Paddington 2 (que le valió una nominación al Bafta este 2018).

Pero los mayores titulares los ha acaparado gracias a su guerra abierta con los tabloides, esos que tanta lata le dieron allá por los noventa tras sus imágenes con la prostituta Divine Brown. Sus declaraciones y sus intervenciones ante los tribunales, junto a las de otros afectados, precipitaron el cierre del News of The World, el panfleto de Rupert Murdoch.

Grant aseguró que sus escuchas El pasado febrero —con el periódico ya cerrado— recibió una indemnización de 110.000 euros que donó de forma íntegra a los activistas Hacked Off. Grant se vio implicado en esta trama, una de las mayores de espionaje del Reino Unido, y llegaron a publicarse noticias sobre sus parejas en las que, como él mismo dijo, la única fuente era el buzón de voz de su teléfono.