Huawei seguirá sin poder comercializar el 5G en EU

Cd. de México.

La Casa Blanca afirmó hoy que la firma china Huawei no podrá comercializar la tecnología 5G en Estados Unidos, aunque podrá vender componentes a empresas basadas en su territorio a raíz de la tregua comercial entre Beijing y Washington.

En una entrevista con la cadena CNBC, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, anunció que su Gobierno mantendrá la prohibición a Huawei para comercializar las redes 5G por temor a que la compañía las use para espiar en servicio del Gobierno chino.

"La política de Huawei con respecto al 5G en este país no ha cambiado, eso no ocurrirá con Huawei en este país. Lo que hemos hecho es básicamente permitir que Huawei venda chips, que son pequeños componentes tecnológicos y no tienen ningún impacto sobre la seguridad nacional", subrayó Navarro.



Al respecto, señaló que el Presidente Donald Trump pretende que Estados Unidos lidere la carrera por el 5G a través de compañías como Nokia y Ericsson y su expansión por Europa.



Actualmente, Huawei aventaja el control de las redes 5G, que permiten navegar por internet con mucha más velocidad y podrían facilitar el desarrollo de vehículos autónomos y técnicas para hacer cirugía por control remoto.



Frente a ello, el país vecino del norte emprendió una campaña global para impedir que Huawei desarrolle dicha tecnología e incluso ha presionado a la Unión Europea (UE) para que restrinja la actividad de la compañía.



En la reciente cumbre del G20, Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron una nueva tregua en su guerra comercial, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a Huawei.



Ahora el Departamento del Tesoro todavía debe decidir si levanta un veto que impuso en mayo a la compañía y que le impide hacerse con componentes estadounidenses.