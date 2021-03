Honor: maestro reynosense participa en libros de texto

El profesor reynosense Héctor Escobedo Hernández de la escuela primaria Narciso Mendoza se convirtió en uno de los seleccionados de la Secretaría de Educación (SEP) para participar en la elaboración de contenido de los próximos libros de texto, que serán repartidos en el ciclo 2021-2022.

Su contribución se sumará a una convocatoria nacional, en la que participan al menos otros 2 docentes de Tamaulipas, de Matamoros y Ciudad Victoria. "Me siento emocionado y con mucha esperanza de poder plasmar aunque sea algo pequeño en los libros de texto, es la primera vez que algo así se abre a los docentes, soy el único de Reynosa seleccionado lo cual me da una gran responsabilidad que me motiva a dar lo mejor de mi".