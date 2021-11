Hombres G defiende la rebeldía de los reggaetoneros

A casi cuarenta años de aquellas problemáticas hoy la banda alza su estandarte en contra de la censura y defiende incluso a la música urbana que ha sido calificada como ´vulgar´ y ´grosera´.

"Las letras a veces son un poco soeces, pero yo no estoy a favor de prohibir nada, lo que sí estoy a favor es de restringir el acceso a los niños a contenidos que no sean apropiados, pero siempre he sido un defensor de poder decir lo que uno quiera y siempre tienes la opción de escuchar otra cosa", dijo David Summer, vocalista y bajista de Hombres G.

REGRESAN A MÉXICO

Los cuatro integrantes, David, Rafael, Daniel y Francisco se reunieron en una conferencia de prensa para hablar acerca de sus próximas presentaciones en México, que incluyen la Arena Ciudad de México, el 27 de noviembre.

Ahí hicieron una reflexión sobre la nueva música y aunque aceptaron que actualmente hay muchas letras que pueden resultar ofensivas para las mujeres, se manifestaron en pro de los cantantes, por ejemplo de reggaetón.

"El problema no lo tiene quién lo canta, sino quien lo escucha, es una cuestión de educación, no sé, pero sé que esas letras que denigran a la mujer están sonando, las escuchan chicas y chicos; el problema es de base", señaló el guitarrista Rafael Muñoz.

Francisco Burgos, el baterista, considera que ellos fueron rebeldes de acuerdo con su época, incorporando en sus canciones palabras que no eran aceptadas en todos los países; ahora cree que es distinto porque los compositores siguen demostrando esa rebeldía acorde a la época en la que se desarrollan.

"Los Beatles eran también rebeldes, luego llegó el punk con los Sex Pistols y llegaron los Hombres G diciendo barbaridades y ahora hay una nueva generación con su forma de rebeldía. Aunque sí estoy de acuerdo en que algunas (letras) son un poco ofensivas para las mujeres", afirmó Burgos.

Además de una gira están promocionando su nuevo disco "La Esquina de Rowland", material que surgió durante la pandemia y en el que incluyen un dueto con el mexicano Carlos Rivera. Para la banda colaborar con nuevos artistas y navegar en las plataformas streaming es parte de la evolución a la que se han adaptado por seguir su pasión.