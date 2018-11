Hombre golpea a su pareja y la manda al hospital

Monterrey, México.

El caso de violencia familiar se registró en una casa cercana a la de Graciela Buchanan, quien es Magistrada y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señalaron vecinos del sector.



La agresión fue reportada a las 8:08 horas en el interior del domicilio ubicado en el cruce de España y Dinamarca, informó la Cruz Roja.



Al lugar acudieron unos 10 policías estatales, lo que causó que vecinos del sector creyeran que la mujer había sido asaltada.



Pero una amiga de la víctima aseguró que se trataba de un caso de violencia familiar.



Del presunto responsable sólo se dijo que es la pareja de la agredida.



A pesar de la gran movilización policiaca no se detuvo al agresor, de quien no se reveló la identidad.



Socorristas atendieron a la mujer y luego la trasladaron a una clínica.



El reporte preliminar señala que la víctima presenta golpes en diferentes partes.