Hijo de Carlos Bonavides se lanza como cantante

"El mejor día de su vida" así es cómo el actor Carlos Bonavides definió la tarde del día de hoy al celebrar el lanzamiento de la carrera solista de su hijo Tadeo Bonavides, quien presentó a prensa el primer corte de su proyecto musical titulado "Cuando Me Enamoré".

"Él sabe que la fama es transitoria, así que tiene la consigna de ser disciplinado profesional, respetuoso y humilde, así que estamos muy felices de que estén aquí celebrándolo con nosotros", expresó 'Huicho' durante el encuentro a prensa.

Al debut de su hijo lo acompañaron Carmen Salinas y Laura León, quienes fungirán como madrinas de su proyecto musical y acudieron dichosas para darle en persona la patadita de la buena suerte.

"Es un orgullo para mí estar aquí y deseo que te vaya muy bien, sé que desde chiquito estás trabajando y poniéndote unas friegas junto a mi nieta y tienes unos papás extraordinarios que te apoyan entonces te deseo mucha mierda", declaró León para después darle literalmente el empujoncito con el pie.

"No saben qué alegría estar aquí con Tadeo amadrinándolo con mi tesorito, te deseamos mucho éxito en lo personal y a nombre de mí y de mi Laurita, que dios te bendiga, sé muy disciplinado, no aceptes que te ofrezcan cosas que no debes agarrar, reflexiona y vamos a apoyarte mucho para que nos des muchas satisfacciones", agregó Salinas emocionada.

Junto a familiares y amigos, el artista de 13 años, quien además participa en Una Familia de Diez, presentó también el videoclip oficial de su primer sencillo y celebró el lanzamiento de su línea de ropa, proyectos que atribuyó al apoyo de sus padres.

"Tengo lágrimas de felicidad, la verdad es un sueño lograr esto con mi papá y mi mamá que me han apoyado desde el día uno, es un sueño haberlo logrado me siento muy feliz y muy agradecido.

"Vienen más proyectos y estoy muy feliz y conmovido con las palabras de mi papá porque él ha sido mi maestro, me ha dado los mejores consejos y ejemplo de vida, me ha inculcado a ser un buen hombre y de palabra y mi meta es parecerme a él", expresó Tadeo conmovido.