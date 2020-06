Hijo de actor... pintito

dieron desde joven con ´El Pri´ncipe del Rap´, pero poco a poco se ha ganado un lugar en la Meca del cine con cintas como ´Soy Leyenda´, ´Hombres de Negro´ o ´En Busca de la Fe-licidad´.

Will contrajo nupcias con Jada Pinkett Smith y uno de los tres hijos que tuvo con la tambie´n actriz fue Jaden Smi- th (1998) quien participo´ en la cinta ´En Busca de la Felicidad´ (2006) y ´Karate Kid´ (2010).

A pesar de que ninguno ha ganado un O´scar, eso no los detiene para continuar con su trabajo actoral.

U MARTIN SHEEN

no de los hijos de Martin Sheen es Charlie, a quien

hemos visto en proyectos como ´Los Tres Mosqueteros´ (1993) y ´Two and a Half Men´ (2003-2011).

Padre e hijo tienen ambos un Globo de Oro en sus manos, en el caso de Martin, pudo adqui- rirlo en 2001 gracias a su par- ticipacio´n en ´The West Wing´ (1999), mientras que Charlie lo consiguio´ en 2002 por ´Spin City´ (1996) en la categori´a de Mejor Actuacio´n en una Serie de Televisio´n.

E KIRK DOUGLAS

n febrero de 2020 falle- cio´ el actor Kirk Douglas,

quien participo´ en cintas como ´Espartaco´ (1960), ´Ace in the Hole´ (1951), ´Sed de Vivir´ (1956) y ´Los Vikingos´ (1958).

Durante su carrera so´lo fue nominado a tres premios O´scar, aunque no pudo con- seguir ninguno, eso inspiro´ a su hijo Michael Douglas, pro- ducto de su relacio´n con Diana Love, a seguir sus pasos y lograr el suen~o de su padre al tener dos O´scar, uno en 1976 a Mejor Peli´cula por la cinta ´One Flew Over the Cuckoo´s