Héctor Herrera se dice feliz por haber firmado con el Atlético

Madrid, España.

En su primer día como jugador del Atlético de Madrid, el mexicano Héctor Herrera afirmó encontrarse "muy contento de estar conociendo las instalaciones, los compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente que forma parte de esta gran institución".



El ex futbolista del Porto también ha explicado las razones que le han llevado a firmar por el club rojiblanco: "Venir aquí fue por el interés que mostraron y el proyecto de futuro". Asimismo, Herrera consideró que sus mejores facetas son "la entrega, el sacrificio y no dar pelotas por perdidas hasta el último minuto".



Acerca del entrenador argentino Diego Pablo Simeone, Herrera ha asegurado que se muere de ganas por escuchar lo que le gusta y qué es lo que quiere de los jugadores.



"Estoy muy contento de formar parte de su equipo", ha concluido. También ha destacado la seña de identidad de la filosofía de su nuevo técnico.



"Lo más importante es el partido a partido, yo veo de la misma manera el fútbol".



El centrocampista también ha querido hablar de la afición mexicana, a la que describe como "muy apasionada por la liga, por el Atlético de Madrid, y ahora va a estar más atenta a mí, al equipo, y eso me pone muy contento".



"Esperemos que vayamos consiguiendo cosas importantes para que siga creciendo esa afición".